В России зарегистрировали аналог европейского препарата от диабета В России зарегистрировали аналог популярного препарата от диабета «Оземпик»

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В России зарегистрировали препарат от диабета «Семавик», разработанный компанией «Герофарм», передает ТАСС со ссылкой на производителя. Новое лекарство представляет собой аналог популярного датского препарата «Оземпик».

Компания Novo Nordisk, производившая «Оземпик», в 2023 году полностью прекратила его поставки в Россию, несмотря на статус жизненно важного лекарственного средства. В связи с этим «Герофарм» решил создать альтернативу и разработал препарат «Семавик».

Как заявили в компании, препараты, содержащие семаглутид, такие как «Семавик» — одна из наиболее перспективных групп средств для снижения уровня сахара в крови. Они применяются в первую очередь для лечения сахарного диабета второго типа, а также при избыточной массе тела и ожирении по рекомендации врачей.

Для полноценного производства «Семавика» в России необходимо получение принудительной лицензии, так как компания Novo Nordisk все еще владеет патентом на молекулу, который действует до 2035 года. Ожидается, что лицензия будет получена в ближайшее время. «Герофарм» намерен производить препарат на своем заводе в Московской области, где возможно выпускать различные формы лекарственных средств, включая лиофилизированные, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что употребление искусственного подсластителя аспартама, который добавляют в кока-колу, с малой долей вероятности будет чревато онкологией. Однако, по его словам, вещество может оказать негативное влияние на здоровье человека иначе, например стать причиной ожирения и сахарного диабета.