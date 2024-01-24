Россия стала закупать меньше лекарств РБК: Россия в 2023 году сократила расходы на лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в 2023 году сократила расходы на закупки лекарств, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты отраслевых аналитиков. Бюджетные деньги могли перераспределить в том числе на Вооруженные силы России, пишут авторы материала. Речь идет о лекарствах, которые закупают как федеральные заказчики, так и региональные.

По данным аналитической компании Headway Company, в 2023 году было закуплено препаратов на сумму в 864,3 млрд рублей, что на 7% ниже показателей предыдущего года. Тогда объем закупок составил 929,4 млрд рублей, пояснили аналитики.

При этом, как пишет агентство, пресс-служба Минздрава отрицает снижение объема выделенных средств на лекарства. В ведомстве заявляют, что в 2023 году объем закупок вырос на 36 млрд рублей, сравнительно с 2022-м. Там пояснили, что при оценке исходят из объемов лимитов бюджетных обязательств, а в указанные 36 млрд рублей могут входить контракты, заключенные в 2022 году, но поставки по которым осуществлялись также и в 2023 году.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал, что препарат американской фармацевтической компании Eli Lilly «Эффиент» («Прасугрел»), который принимают для предотвращения повторного инфаркта, не является уникальным и имеет аналоги на рынке. По словам врача, снижение поставок зарубежного препарата не окажет негативного влияния на медицину в РФ.