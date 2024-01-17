Эксперт Минздрава рассказал, есть ли в РФ аналоги дефицитному «Эффиенту» Кардиолог Бойцов: препарат от повторного инфаркта «Эффиент» имеет аналоги в РФ

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Препарат американской фармацевтической компании Eli Lilly «Эффиент» («Прасугрел»), который принимают для предотвращения повторного инфаркта, не является уникальным и имеет аналоги на рынке, заявил в беседе с NEWS.ru главный внештатный кардиолог Минздрава России, гендиректор НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава РФ Сергей Бойцов. По его словам, снижение поставок зарубежного препарата не окажет негативного влияния на медицину в РФ.

Препарат не является уникальным, на рынке присутствуют в необходимом количестве препараты МНН «Клопидогрел» и МНН «Тикагрелор», в том числе для пациентов, которые получают лечение в рамках льготного лекарственного обеспечения после перенесенных острых коронарных синдромов, оперативных вмешательств, коронарного шунтирования, стентирования при хронических формах ишемической болезни сердца, — заявил Бойцов.

Как подчеркнул кардиолог, эти препараты обеспечивают необходимый уровень эффективности и безопасности. Эксперт Минздрава объяснил, что «Эффиент» не входит в перечень жизненно необходимых, поэтому в сегменте госзакупок и льготного лекарственного обеспечения он фактически не был востребован.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается снижение объемов выпуска «Эффиента» в гражданский оборот. Причины дефицита лекарственного средства не уточнялись. При этом врачи утверждают, что этот препарат является самым мощным в своей группе.