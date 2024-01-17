Стало известно о дефиците препарата от повторного инфаркта в России «Ведомости»: в России возник дефицит препарата «Эффиент» от повторного инфаркта

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В России наблюдается снижение объемов выпуска в гражданский оборот препарата «Эффиент» (прасугрел) американской фармацевтической компании Eli Lilly, который применяют для предотвращения повторного инфаркта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Минздрава РФ. В ведомстве не уточнили причины дефицита лекарственного средства. Оно имеет аналоги, но считается врачами самым мощным в своей группе.

Информация о прекращении поставок от производителя не поступала в Росздравнадзор. По словам гендиректора одной из аптечных сетей Дмитрия Попова, компания «Сервье», которая является основным дистрибьютором «Эффиента» в России, уведомила партнеров о прекращении поставок на территорию страны в сентябре 2023 года. Он добавил, что поставщик пока не планирует их возобновлять.

«Эффиент» (прасугрел) назначают для предупреждения тромбоза стента при остром коронарном синдроме. Препарат также выписывают пациентам с нестабильной стенокардией или инфарктом миокарда — в целях предупреждения повторных случаев.

В декабре 2023 года Росздравнадзор заверил, что в России нет дефицита лекарств с международным непатентованным наименованием «Тофацитиниб», которые применяются при ревматоидном артрите. По данным федеральной службы, поставки препаратов продолжаются.