Росздравнадзор ответил на сообщения о дефиците лекарств от артрита Росздравнадзор: в российских аптеках нет дефицита лекарств от артрита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нет дефицита лекарств с международным непатентованным наименованием тофацитиниб, которые применяются при ревматоидном артрите, заявили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора. По данным федеральной службы, поставки препаратов продолжаются.

В настоящее время в России зарегистрированы препараты с МНН тофацитиниб трех торговых наименований российского и иностранного производства. В текущем году производство, поставки и ввод в гражданский оборот препаратов продолжаются, — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре уточнили, что на сегодняшний день остатки препаратов в российских аптеках составляют более 80 тысяч упаковок, что превышает среднегодовой объем поставок. Отсутствие конкретного лекарства в конкретной аптеке не является признаком дефицита, отметили представители федеральной службы.

Врач Елена Малышева ранее рассказала, что первым симптомом ревматоидного артрита является не боль в суставах, а чувство скованности. По ее словам, это заболевание вызвано «сошедшим с ума» иммунитетом, который атакует кости и хрящи. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать опасных последствий артрита.