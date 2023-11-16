«Никаких прививок нет»: почему в РФ пропала вакцина от кори, чем это опасно Количество заразившихся инфекцией увеличилось за год в 288 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что с января по сентябрь 2023 года в России было выявлено 8073 случая заболевания корью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 288 раз. Большинство заразившихся (4989 человек) — дети до 14 лет. Почему в России произошла вспышка кори, достаточно ли вакцин от нее и чем опасна инфекция — в материале NEWS.ru.

Сколько людей заболело корью в России

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году, корью заразились лишь 28 человек, из них 19 — дети. В 2021-м был зарегистрирован один случай заражения. В 2019 году корью заболели 4033 человека, среди них 1993 ребенка.

Биолог и популяризатор науки Ирина Якутенко предположила, что низкие показатели заболеваемости в 2021 и 2022 годах объясняются предшествующими ограничениями, введенными из-за коронавируса.

«На самом деле в прошлом году было аномально низкое число заболевших корью, всего 28 человек за период январь — сентябрь (вероятно, из-за ковидных карантинов, так как в 2020 году тоже аномально низкий показатель). В 2019 году, например, заболевших было „всего“ в 2,5 раза меньше, чем сейчас», — объяснила Якутенко.

Есть ли вакцины от кори в поликлиниках

В редакцию NEWS.ru обратился читатель, который рассказал, что в одной из детских государственных поликлиник на северо-западе столицы, куда он пришел сделать ребенку прививку от кори, вакцин нет.

«Мы хотели сделать плановую прививку годовалому ребенку. В поликлинике в Митино нам сказали, что никаких прививок нет. Вообще никаких: ни от кори, ни объединенной. Ничего нет», — рассказал москвич.

В поликлинике не смогли ответить, когда появится вакцина, добавил он. По словам жителя столицы, ему предложили самостоятельно купить препарат за рубежом, привезти его в поликлинику, и тогда его ребенку пообещали сделать прививку.

«Или, говорят, можно поехать в страны, где ребенку могут сделать прививку на месте. Намекали на Казахстан, Армению. Сказали: „Просто езжайте туда и делаете там“», — добавил он.

Медики подтверждают, что лекарств не хватает. По словам участкового врача-педиатра Юлии Бережанской, которую цитирует профильное издание «Медвестник», в подмосковных поликлиниках отсутствует отечественная вакцина от кори, краснухи и паротита «Вактривир».

Как рассказала заведующая детским поликлиническим отделением городской поликлиники № 91 Санкт-Петербурга Татьяна Давыдова, у них тоже нет препарата. Частные клиники, как и государственные, не могут получить вакцину: о временном отсутствии «Вактривира» говорили в клиническом госпитале «Лапино» (ГК «Мать и дитя») и в клинике «Рассвет».

Терапевт, основатель системы принятия врачебных решений «Справочник врача» Константин Хоманов подтвердил NEWS.ru, что сейчас есть проблемы с поставками зарубежных препаратов.

«У нас раньше была доступна вакцина „Приорикс“ (корь, краснуха, паротит), сейчас ее нет. Из зарубежных иногда появляется MMP II, но количество обычно очень небольшое», — уточнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят власти о нехватке вакцин от кори

В департаменте здравоохранения Москвы NEWS.ru сообщили, что, по информации ведомства, в столичных поликлиниках детям могут сделать прививку от кори.

«На сегодняшний день для иммунизации детей против кори в детских городских поликлиниках доступна живая коревая моновакцина (ЖКВ). Как сообщалось ранее, поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита ожидаются до конца месяца», — заявили в пресс-службе департамента.

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья тоже заявил, что тривакцина против кори будет поставлена в регионы в полном объеме в ноябре, дивакцина появится до декабря 2023 года. Первый препарат защищает человека от кори, паротита и краснухи, второй — от кори и паротита.

«Минздравом закуплены в полном объеме ди-, три- и монокоревая вакцины. Монокоревая вакцина была поставлена в рамках национального календаря профилактических прививок в июне в полном объеме. <...> Три- будет поставлена в ноябре, ди- [или] двухкомпонентная вакцина — до декабря этого года», — сказал Глаголев.

В чем причина вспышки кори

Несмотря на большое число заболевших корью, в Роспотребнадзоре назвали ситуацию контролируемой. «На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори», — говорится в сообщении ведомства.

По словам иммунолога Владимира Болибока, в основном корью заболевают непривитые россияне, в особенности дети и взрослые до 40 лет. Большинство граждан ежегодно вакцинируются, поэтому считается, что иностранцы и мигранты являются переносчиками вируса.

«Также существует проблема отсутствия массовой вакцинации в новых регионах России», — сообщил Болибок в беседе с NEWS.ru.

Иммунолог Николай Крючков тоже считает, что причина вспышки кори — отсутствие коллективного иммунитета и недостаточный охват вакцинации. Вирусолог Анатолий Альтштейн в связи с этим призвал увеличить производство вакцины от этой болезни.

«Если вакцина нужна и ее не хватает, можно увеличить ее производство, надо сделать больше. Эти вопросы контролирует Минздрав. У нас есть производство, есть своя вакцина. Много лет, с начала 1970-х годов, она была широко производима и вполне обеспечивала нужны государства», — сказал NEWS.ru Анатолий Альштейн.

Врач-терапевт Ирина Никитина в разговоре с NEWS.ru предположила, что многие родители просто не делают детям прививки.

«Раньше были поголовно обязательные прививки от кори, сейчас для медработников они сохраняются, но есть много категорий людей, в основном мамочки, которые своих детей не прививают. Я часто это и от коллег слышу, что такая проблема есть. Сейчас ведь выросло поколение, которое не прививалось с детства. Когда накапливается какая-то критическая масса антипрививочников в обществе, это может стать причиной вспышки», — говорит Ирина Никитина.

Она добавила, что вакцин от кори в поликлиниках действительно не хватает. По ее мнению, это может быть связано с «маленьким спросом» на прививки.

«Это путь наименьшего сопротивления. Вакцину нужно хранить, контролировать, журналы всякие заполнять. И понятно, что легче этого не делать, если есть такая возможность. Получается, был маленький спрос, было и маленькое предложение. А тут вспышка, и мы оказались не готовы», — рассуждает Ирина Никитина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как остановить рост заболеваемости корью

Константин Хоманов рассказал NEWS.ru: чтобы остановить рост заболеваемости корью, нужно вакцинировать тех, кто не привит, и минимизировать посещение общественных мест. Он посоветовал россиянам также соблюдать меры гигиены.

«Сейчас целесообразнее наращивать производство вакцин и заниматься просветительской деятельностью с населением, повышать квалификацию. Помним, что у хотя бы однократно привитых есть специфический Т-клеточный иммунитет. И даже если нет антител, вы уже частично защищены от заражения, тяжелого течения и осложнений кори», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Чем опасна корь

Владимир Болибок отметил, что корь — это крайне высококонтагиозное заболевание, по степени заразности оно сравнимо с коронавирусом. Среди первых симптомов — высокая температура, конъюнктивит, боли в мышцах, слабость и недомогание. Как считает врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, после болезни могут появится серьезные осложнения.

«Корь опасна тяжелыми последствиями и осложнениями. Острый коревой энцефалит, например, только через шесть-семь лет проявляется, лишает человека многих функций, поражение внутреннего уха, поражение роговицы глаза с возможной слепотой», — отметил Николай Крючков.

Он добавил, что один заболевший корью может заразить 18–20 человек.

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