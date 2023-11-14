Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью корью в стране Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в России контролируемой

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Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в России контролируемой, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в некоторых регионах рост заболеваемости происходит из-за непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что с апреля по всей стране проводится так называемая подчищающая иммунизация, вакцинируют непривитых и не болевших корью, а также однократно привитых детей и взрослых. Данная мера способствует укреплению коллективного иммунитета против инфекционного заболевания.

По данным ведомства, на сегодняшний день привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации. За последние четыре месяца наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью.

Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться к врачам в случаях подозрения на заболевание. При его подтверждении должен быть проведен полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Забайкалье пожаловались на нехватку вакцин от кори для детей. Дефицит препарата связан с отсутствием необходимого количества поставок, из-за этого наблюдается невыполнение плана по вакцинации и ревакцинации детей.