В Забайкалье пожаловались на нехватку вакцин от кори для детей Роспотребнадзор сообщил о нехватке вакцин от кори для детей в Забайкалье

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В Забайкалье пожаловались на нехватку вакцин от кори для детей, пишет «МК в Чите». Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, дефицит препарата связан с отсутствием необходимого количества поставок. В ведомстве подчеркнули, что из-за этого наблюдается невыполнение плана по вакцинации и ревакцинации детей.

Ввиду недопоставок в край коревых вакцин для иммунизации детского населения за 10 месяцев 2023 года отмечается недовыполнение плана по вакцинации и ревакцинации детей, — заявили в пресс-службе.

В Минздраве Забайкалья отметили, что будут произведены новые поставки препарата. Вакцины от кори для детей планируют доставить в регион в ноябре-декабре 2023 года.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев 2023 года в России заболеваемость корью выросла почти в 300 раз. За этот период выявлено более восьми тысяч зараженных вирусом, что стало рекордом за последние несколько лет. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости увеличился на 28 732% по сравнению с 2022 годом.

В сентябре вирусолог Сергей Вострухов заявил, что нельзя исключать вероятность эпидемии кори — для заболевания характерны вспышки с быстрым распространением. Он напомнил, что против кори нет специфического лечения.