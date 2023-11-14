«Детская» болезнь набирает обороты в России «МВ»: в России почти в 300 раз выросла заболеваемость корью

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За прошедшие восемь месяцев 2023 года в России заболеваемость корью выросла почти в 300 раз, пишет «Медвестник». По его данным, за этот период выявлено более восьми тысяч зараженных вирусом кори, что стало рекордом за последние несколько лет.

Нынешняя динамика заболеваемости и количество зараженных — рекорд минимум с 2015 года. Показатели заболеваемости вдвое выше предыдущего рекорда за последние несколько лет (в 2019 году за январь — сентябрь было зафиксировано около четырех тысяч случаев), — пишет портал.

По сравнению с 2022 годом сегодня заболеваемость корью выросла на 28 732%, следует из подсчетов Роспотребнадзора. Большую часть заболевших составляют дети до 14 лет.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю в РФ увеличился на 22,8% по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций выросло в 43 субъектах, а в 24 регионах заметили увеличение более сильное, чем в среднем по России.

За прошедшую неделю госпитализировали 5473 россиянина с диагностированным коронавирусом, этот показатель увеличился на 8,5%. 29 987 пациентов выздоровели, это на 30,4% больше по сравнению с предшествующей неделей. 76 заболевших скончались.