Вирусолог призвал увеличить производство вакцин от кори Вирусолог Альтштейн призвал увеличить производство вакцин от кори в России

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ситуация с заболеваемостью корью в России является контролируемой, но если в поликлиниках не хватает вакцин, необходимо увеличить их производство, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, вопросы производства и распространения вакцин контролирует Министерство здравоохранения РФ. Вирусолог напомнил, что в России давно есть собственная вакцина от кори.

Я думаю, что ситуация с корью контролируемая, несмотря на рост заболеваемости. Но если вакцина нужна и ее не хватает, можно увеличить ее производство, надо сделать больше. Это контролирует Минздрав. У нас есть производство, есть своя вакцина. Много лет с начала 1970-х годов она была широко производима и вполне обеспечивала нужны государства, — сказал Альтштейн.

Ранее Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в России контролируемой. Там уточнили, что в некоторых регионах рост заболеваемости происходит из-за непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья. По данным ведомства, на сегодняшний день привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации. За последние четыре месяца наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью.

В то же время из данных Роспотребнадзора следует, что с января по сентябрь 2023 года в России выявлено 8073 случая кори — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз). По данным «Коммерсанта», эксперты объясняют стремительный рост последствиями пандемии, дефицитом вакцин от кори в России, растущими антипрививочными настроениями.