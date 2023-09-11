Иммунолог назвал причину роста заболеваемости корью в России Врач Болибок назвал отказ от вакцинации причиной роста заболеваемости корью в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России растет число заболевших корью, поскольку люди отказываются прививаться, заявил NEWS.ru иммунолог Владимир Болибок. Он также связал причину роста заболеваемости корью с притоком непривитых мигрантов.

В основном заболевают непривитые россияне, в особенности это дети и взрослые до 40 лет. В России от кори большинство граждан ежегодно вакцинируются, поэтому считается, что в основном вирус завозят в страну иностранцы или мигранты, — заявил он.

Болибок добавил, что существует проблема отсутствия массовой вакцинации в новых регионах России.

Если региональные власти, где сейчас были зафиксированы случаи заболеваемости, предпримут всевозможные мероприятия, то рост заболеваемости смогут остановить, поэтому какой-то пандемии по всей стране ждать точно не стоит, — сообщил врач.

Он также напомнил, что корь — это крайне высококонтагиозное заболевание, по заразности сравнимое с коронавирусом. Среди первых проявлений болезни значатся высокая температура, конъюнктивит, боли в мышцах и сильная резкая слабость и недомогание.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что рост заболеваемости корью в России связан с традиционным периодом цикличности. По данным ведомства, численность заболевших увеличивается из-за роста числа непривитых. При этом риски эпидемического распространения вирусного заболевания в России исключены, добавили в Роспотребнадзоре.