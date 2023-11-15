Иммунолог назвал долгосрочные последствия кори Иммунолог Крючков: корь может привести к слепоте

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Долгосрочными последствиями кори, которые могут проявиться только через несколько лет, являются поражение внутреннего уха и роговицы глаза вплоть до полной слепоты, предупредил врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. В разговоре с НСН специалист подчеркнул, что на данный момент в России зафиксирована «беспрецедентная заболеваемость» корью.

Корь опасна тяжелыми последствиями и осложнениями. Острый коревой энцефалит, например, только через шесть-семь лет проявляется, лишает человека многих функций, поражение внутреннего уха, поражение роговицы глаза с возможной слепотой, — отметил врач.

Он уточнил, что корь представляет собой одну из самых заразных инфекций: при отсутствии мер один заболевший может заразить 18–20 человек. По его словам, общая заболеваемость гораздо выше, чем пишут в СМИ. Среди основных причин Крючков выделил отсутствие коллективного иммунитета и недостаточный охват вакцинации. Иммунолог призвал пройти ревакцинацию профессиональным группам, где чаще всего фиксируются вспышки кори.

Нужно начать именно с профессиональных групп, потому что именно там вспышки. Детей тоже не надо сбрасывать со счетов, сегодня родители не хотят вакцинировать детей зачастую, это вообще скрытая история, — заключил Крючков.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что ситуация с заболеваемостью корью в России является контролируемой, но, если в поликлиниках не хватает вакцин, необходимо увеличить их производство. По его словам, вопросы производства контролирует Министерство здравоохранения.