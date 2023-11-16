Власти Москвы высказались о нехватке вакцин от кори Депздрав Москвы: вакцины от кори, краснухи и паротита поступят до конца ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки комбинированнной прививки против кори, краснухи и паротита в учреждения здравоохранения Москвы ожидаются до конца ноября, заявили NEWS.ru в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения. В ведомстве отметили, что сейчас в детских поликлиниках столицы имеется «живая» моновакцина.

На сегодняшний день для иммунизации детей против кори в детских городских поликлиниках доступна живая коревая моновакцина. <...> Поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита ожидаются до конца месяца, — заявили в Депздраве.

Об отсутствии тройной вакцины от кори, краснухи и паротита в государственных и частных клиниках Москвы и других регионов стало известно еще в октябре. Тогда власти обещали решить проблему «до декабря». Депутат Госдумы Федот Тумусов объяснил отсутствие вакцин «сложностями с логистикой».

По официальным данным в РФ рекордно выросла заболеваемость корью. С января по сентябрь 2023 года было выявлено 8073 случая, что в 288 раз, или на 28732%, больше, чем за тот же период 2022-го.

Между тем, Роспотребнадзор назвал ситуацию контролируемой. В ведомстве утверждают, что рост заболеваемости происходит из-за непривитых граждан. На сегодняшний день привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации. За последние четыре месяца, как уверяют чиновники, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости корью.