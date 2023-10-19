Названа дата поставки тривакцины от кори в регионы Тривакцину против кори поставят в регионы РФ в ноябре

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Тривакцина против кори будет поставлена в регионы в полном объеме в ноябре, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, которые приводит ТАСС, дивакцина станет доступной в регионах до декабря 2023 года. Первый препарат защищает человека от кори, паротита и краснухи, дивакцина — от кори и паротита.

Минздравом закуплены в полном объеме ди-, три- и монокоревая вакцины. Монокоревая вакцина была поставлена в рамках национального календаря профилактических прививок в июне в полном объеме. <...> Три- будет поставлена в ноябре, ди- [или] двухкомпонентная вакцина — до декабря этого года, — сказал Глаголев.

Заместитель министра Глаголев добавил, что моновакцина против кори используется для подчищающей иммунизации и для экстренной профилактики с возбудителем. Подчищающая иммунизация от кори — это вакцинация непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно детей и взрослых.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка с корью в России контролируемая. По ее словам, сейчас случаи заболевания фиксируются только среди непривитых. Она подчеркнула, что выработалась достаточно мощная иммунная прослойка и оснований для осложнения эпидемической ситуации нет.