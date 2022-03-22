Логистика и ажиотаж: почему из аптек исчезают лекарства

Российские медики в ходе недавнего опроса заявили о нехватке более 80 наименований лекарств в аптеках. Как рассказали NEWS.ru представители фармбизнеса и учреждений здравоохранения, ситуация возникла из-за ажиотажного спроса на фоне санкций, а также разрывов логистических цепочек поставок импортной продукции. При этом в Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) отметили, что некоторые из указанных в опросе препаратов остаются доступными, а информация об их отсутствии не соответствует действительности. В Росздравнадзоре уверяют, что регулярно мониторят происходящее и в целом не видят поводов для беспокойства.

«Станет легче»

Медики, участвовавшие в опросе, который проводился с 14 по 21 марта профессиональным сообществом «Врачи.рф», отметили, что у их пациентов появились сложности с поиском десятков препаратов. Как пишут «Ведомости», в их числе: инсулин (апидра, левемир, новорапид, трулисити); противодиабетические средства (джардинс, метформин, оземпик, саксенда, тражента, янувия); препараты для щитовидной и паращитовидных желёз (L-тироксин, вигантол, трийодтиронин, эутирокс); противовоспалительные (детский нурофен); гастроэнтерологические (урсофальк); противоэпилептические и противосудорожные (депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56, финлепсин); антидепрессанты (анафранил, пароксетин), антипсихотики (рисполепт); оральные контрацептивы и препараты для менопаузальной гормональной терапии (анжелик, дивигель, дивина, климонорм, утрожестан, фемостон, эстрожель, ярина).

В беседе с NEWS.ru руководитель ростовского отделения Партии Роста и директор сети медицинских центров «Здоровье» Игорь Симаков пояснил, что происходящее связано с несколькими факторами, которые обострились на фоне международных санкций в связи с происходящим на Украине.

На мой взгляд, на поверхности три причины дефицита лекарственных препаратов: рост тревог и разочарований — стали больше назначать и потреблять; рост стоимости лекарств привёл к персональному дефициту — нет возможности приобрести; рост запасов у тех, кто еще помнит 1990-е годы. Перебои не только с указанным ассортиментом, к примеру, антидепрессант мелипрамин пациенты вынуждены доставать через Азербайджан. Игорь Симаков директор сети медицинских центров «Здоровье» директор сети медицинских центров «Здоровье»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере медицины Андрея Яновского, перебои с препаратами в аптеках связаны с ажиотажным спросом, прежде всего на импортные препараты, разрывом логистических цепочек и приостановкой отношений с некоторыми зарубежными производителями.

Когда восстановятся логистические цепочки, ожидаю, что наполнение полок, безусловно, произойдёт. Но по существенно более высокой цене. Её сформируют курс валюты, цена доставки и риски. Кроме того, я полагаю, что в этой ситуации будет сделан больший фокус на локальное производство. Снимаются патентные защиты, появятся дженерики, придёт привыкание и спокойствие населения. Станет легче. Андрей Яновский общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере медицины общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере медицины

О проблемах с разрывом логистических цепочек, повлиявших на обеспеченность лекарствами, в беседе с NEWS.ru заявил и общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по закупкам Сергей Габестро. К тому же, по его мнению, страна не была готова к отказу крупных фармацевтических компаний от поставки лекарственных препаратов в Россию.

Российские фармкомпании сейчас активно занимаются решением вопроса, чтобы обеспечить население всем необходимым, а также поиском альтернатив на рынке препаратов. Однако понадобится такой серьёзный ресурс, как время. В том числе на то, чтобы провести и достичь договорённостей с Индией, которая высказала свою позицию и готова обеспечить практически всю линейку лекарств, аналогичных западным. Сергей Габестро общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по закупкам общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей по закупкам

Josef Horazny/CTK/Global Look Press

Он предположил, что через три или четыре недели «острота ситуации спадёт».

«Не сократилось ни на йоту»

Гендиректор АРФП Виктор Дмитриев, в свою очередь, отмечает, что лекарства и медицинские изделия вне санкций. При этом он не исключил, что «отдельные, наиболее популярные торговые наименования исчезали с полок», но о нехватке говорить не приходится. К тому же всё зависит от региона и поведения потребителей.

Виктора Дмитриева также удивили отдельные наименования «исчезнувших» лекарств, которые указали медики, участвовавшие в опросе на платформе «Врачи.рф». В некоторых случаях это могут быть фейки, уверен эксперт.

За последние две недели я объехал несколько регионов — в Калининграде, в Центральной России, сейчас нахожусь в Магадане, и везде специально заходил в аптеки. У нас по всем группам анатомо-терапевтическим препараты есть. Это и сахаропонижающие, и гипотензивные средства, и статины. Да, временно отсутствуют те или иные торговые наименования. Связано это только с тем, что вся эта ситуация и психоз привели к ажиотажному спросу. Что касается исчезновения инсулина — это абсолютное враньё и чистый фейк. Его производство у нас не сократилось ни на йоту. Три мировых лидера по производству инсулина — компании Novo Nordisk (Дания), Sanofi (Франция) и Eli Lilly (США) — имеют свои производственные площадки в России. Плюс к этому инсулин производят и две российские компании — «Герофарм» и «Медсинтез». На антидепрессанты на самом деле увеличился спрос, но это рецептурные препараты. А для того чтобы получить рецепт, нужно сходить к врачу, и он решит, нужны ли они человеку или ему надо мозги прочистить по-другому. Но, видимо, аптеки его где-то нарушали, это правило. Противовоспалительные производятся в достаточном количестве. Возможно, детский нурофен где-то и исчез, но опять появится. Это всё из-за того, что вместо одной пачки брали по несколько. Но каждый день температуру сбивать не надо, а вот те, кто взял десять пачек препаратов для лечения щитовидной железы, по большому счёту оставили других пациентов без нужного лекарства. Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Собеседник NEWS.ru отметил, что за последние дни с аптечных полок пропал препарат для лечения щитовидной железы эутирокс германского производства. В российском представительстве компании, которая выпускает лекарство, Дмитриеву заявили, что «за неделю смели с полок двухмесячный запас». В результате изготовитель в срочном порядке доставляет в РФ дополнительные объёмы, но учитывая возникшие из-за санкций логистические проблемы, поступление новых партий ожидается, по оценкам главы АРФП, «не раньше чем через полторы-две недели».

По нашим прогнозам, когда препараты придут в Россию, они будут лежать на полках, и в аптеках, а также у логистических компаний возникнет значительное снижение выручки. Это произойдёт потому, что, например, в Москве средний чек сначала вырос в четыре-пять раз, а в последние дни мы наблюдаем его значительное снижение, он приблизился к тому, что было до 23 февраля. Это говорит о том, что [потребители] выбрали максимально препараты, которые хотели, — полагает Виктор Дмитриев.

Происходящее он сравнил с первыми месяцами пандемии COVID-19, когда наблюдался ажиотажный спрос на противовирусные и жаропонижающие препараты, которые через год «выбрасывали на помойку, потому что это продукт с ограниченным сроком годности».

Успокоительное от Росздравнадзора

На днях руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство отслеживает наличие всех лекарственных препаратов «фактически от производителя до конечного потребителя». По её словам, «есть некоторое снижение» количества товаров в аптеках, но исчезнувшие с полок лекарства в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов и производителей и в ближайшее время поступят в розничную продажу. Чиновница заверила, что производители и поставщики не видят проблем ни с производством, ни с поставками препаратов.

При этом Самойлова признала, что в последние дни «значительно увеличилось» количество обращений в связи с исчезновением в продаже L-тироксина. Это, по её словам, было связано в тем, что в первую неделю марта российские аптеки продали его в 10 раз больше обычного, а во вторую неделю — в пять раз.

Это говорит о некотором ажиотажном спросе. Пациенты, которые принимают его постоянно, делают себе его запасы, но мы хотим сказать, что у дистрибьюторов и производителей (более того, есть российские производители L-тироксина) проблем с производством и с запасами нет. Буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объёме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены, — заявила Самойлова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также глава Росздравнадзора не видит «каких-то особых опасений» в связи с обеспечением нужными лекарствами пациентов онкологического профиля. Эта категория, по словам Аллы Самойловой, является льготной, как правило, для них препараты закупаются на полгода и год вперёд через лечебные учреждения и бюджеты.

Кроме того, Самойлова отметила, что в руководимом ею ведомстве недавно провели мониторинг ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, которые ввозятся или произведены на территории РФ. По её словам, «всех лекарственных препаратов в РФ введено в гражданский оборот на 20% больше в этом году по сравнению с прошлым годом, а фармацевтических субстанций — почти на 80% больше». Это, как подчеркнула глава Росздравнадзора, говорит о том, что отечественные фармпроизводители «обеспечены субстанциями практически на целый год».

Ранее несколько экспертов, связанных с фармацевтической отраслью и здравоохранением, сообщили NEWS.ru, что поставки зарубежных лекарств, медицинского оборудования и изделий, а также их производство на территории РФ по иностранным лицензиям должны продолжиться, несмотря на санкции. Однако из-за проблем с логистикой могут наблюдаться перебои с поставками той продукции, которая в стране не выпускается. Представители пациентских организаций отмечали, что существуют препараты, которые в РФ заменить просто нечем, и закрытие страны «извне» или «изнутри» поставит на грань выживания целые категории россиян.