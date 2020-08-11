Освобождённые в Белоруссии российские журналисты вернулись на родину

https://static.news.ru/photo/f7369f42-dbeb-11ea-b569-fa163e074e61_660.jpg Семён Пегов Фото: war.gonzo.war/facebook.com

Освобождённые российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Семён Пегов и Влад Зиздок вернулись из Минска в РФ.

Только границу пересекли. Заедут в Смоленск, завезут Семёна. А потом на Москву курс, — цитирует ТАСС главного редактора издания Daily Storm Алену Сивкову.

Четверо журналистов из России, которые были задержаны во время протестов в Белоруссии, покинули территорию посольства в Минске. Во взаимодействии посольства Российской Федерации и МВД Республики Беларусь при личном участии министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева четыре российских журналиста были переданы сотрудникам посольства. Журналистов отправили в РФ в сопровождении дипломата.

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.

Среди задержанных также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов, писал NEWS.ru.