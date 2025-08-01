Освежающий компот «Мохито» на зиму! Вкусный напиток с ягодами и лимоном! Этот необычный компот с мятной свежестью и цитрусовыми нотками станет вашим любимым напитком холодными вечерами. Идеальное сочетание ягод, мяты и лимона напомнит о лете!
Ингредиенты на 3-литровую банку
- Смородина или вишня — 1 стакан
- Листья чёрной смородины — 2 шт.
- Свежая мята — 1 веточка
- Лимон — 2 тонких ломтика
- Сахар — 200 г
Простой способ приготовления
- Чистые ягоды вместе с листьями смородины, мятой и лимоном аккуратно укладываем в стерилизованную банку. Добавляем сахар, заливаем крутым кипятком до самого верха.
- Сразу же герметично закрываем стерильной крышкой, переворачиваем банку вверх дном и укутываем плотным полотенцем на 24 часа. Такой способ заготовки сохраняет все витамины и свежий вкус летних ягод.
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