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01 августа 2025 в 10:30

Освежающий компот «Мохито» на зиму! Вкусный напиток с ягодами и лимоном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Освежающий компот «Мохито» на зиму! Вкусный напиток с ягодами и лимоном! Этот необычный компот с мятной свежестью и цитрусовыми нотками станет вашим любимым напитком холодными вечерами. Идеальное сочетание ягод, мяты и лимона напомнит о лете!

Ингредиенты на 3-литровую банку

  • Смородина или вишня — 1 стакан
  • Листья чёрной смородины — 2 шт.
  • Свежая мята — 1 веточка
  • Лимон — 2 тонких ломтика
  • Сахар — 200 г

Простой способ приготовления

  1. Чистые ягоды вместе с листьями смородины, мятой и лимоном аккуратно укладываем в стерилизованную банку. Добавляем сахар, заливаем крутым кипятком до самого верха.
  2. Сразу же герметично закрываем стерильной крышкой, переворачиваем банку вверх дном и укутываем плотным полотенцем на 24 часа. Такой способ заготовки сохраняет все витамины и свежий вкус летних ягод.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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