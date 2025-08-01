Освежающий компот «Мохито» на зиму! Вкусный напиток с ягодами и лимоном

Освежающий компот «Мохито» на зиму! Вкусный напиток с ягодами и лимоном

Освежающий компот «Мохито» на зиму! Вкусный напиток с ягодами и лимоном! Этот необычный компот с мятной свежестью и цитрусовыми нотками станет вашим любимым напитком холодными вечерами. Идеальное сочетание ягод, мяты и лимона напомнит о лете!

Ингредиенты на 3-литровую банку

Смородина или вишня — 1 стакан

Листья чёрной смородины — 2 шт.

Свежая мята — 1 веточка

Лимон — 2 тонких ломтика

Сахар — 200 г

Простой способ приготовления

Чистые ягоды вместе с листьями смородины, мятой и лимоном аккуратно укладываем в стерилизованную банку. Добавляем сахар, заливаем крутым кипятком до самого верха. Сразу же герметично закрываем стерильной крышкой, переворачиваем банку вверх дном и укутываем плотным полотенцем на 24 часа. Такой способ заготовки сохраняет все витамины и свежий вкус летних ягод.

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