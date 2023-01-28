Осужденный за коррупцию топ-менеджер окончательно оправдан Суд оправдал и освободил топ-менеджера ЦЭНКИ Арустамова, осужденного за взятку

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Второй кассационный суд общей юрисдикции полностью оправдал и освободил из-под стражи бывшего заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Топ-менеджер был осужден за взятку Измайловским райсудом Москвы и приговорен к девяти годам строгого режима, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что кассационный суд отклонил представление прокуратуры на решение Мосгорсуда, утвердив решение о полном оправдании Арустамова. Он получил срок в районном суде, где его обвинили в получении взятки в 2020 году в 1,5 млн рублей от компании, которая строила дома в ЗАТО Циолковский Амурской области для работников космодрома Восточный. Управленец тогда вину не признал, заявив, что его оговорили.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Марата Арустамова возбудил следственный отдел УФСБ по Амурской области. Показания на него дал гендиректор строительной компании «Респект-СМ» Алик Алексанян.