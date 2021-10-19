Стало известно о задержании замгендиректора оператора космодромов РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:53, 20 октября 2021
Фото: Roscosmos/Global Look Press
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Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, которую проводил Роскосмос. В чём конкретно обвиняется Арустамов, пока не говорится, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации «Роскосмос», — пояснил собеседник агентства.
В отношении замгендиректора оператора гражданских космодромов РФ Арустамова ранее возбудил уголовное дело следственный отдел УФСБ по Амурской области. Как отмечает «Коммерсант», его подозревают в получении взяток за финансирование работ, которые проводила строительная компания «Респект-СМ», чей гендиректор Алик Алексанян дал показания на Арустамова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле силовики завели очередное уголовное дело, к которому оказались причастны подразделения Роскосмоса и Спецстроя России. В Подмосковье полиция обнаружила признаки особо крупного мошенничества во время модернизации тренировочной гидролаборатории Центра подготовки космонавтов.