Стало известно о задержании замгендиректора оператора космодромов РФ

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, которую проводил Роскосмос. В чём конкретно обвиняется Арустамов, пока не говорится, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации «Роскосмос», — пояснил собеседник агентства.

В отношении замгендиректора оператора гражданских космодромов РФ Арустамова ранее возбудил уголовное дело следственный отдел УФСБ по Амурской области. Как отмечает «Коммерсант», его подозревают в получении взяток за финансирование работ, которые проводила строительная компания «Респект-СМ», чей гендиректор Алик Алексанян дал показания на Арустамова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле силовики завели очередное уголовное дело, к которому оказались причастны подразделения Роскосмоса и Спецстроя России. В Подмосковье полиция обнаружила признаки особо крупного мошенничества во время модернизации тренировочной гидролаборатории Центра подготовки космонавтов.