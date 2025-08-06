Острый суп из чечевицы с грудинкой! Вкуснейшее блюдо в одной кастрюле

Острый суп из чечевицы с грудинкой! Вкуснейшее блюдо в одной кастрюле

Острый суп из чечевицы с грудинкой! Вкуснейшее блюдо в одной кастрюле! Этот насыщенный суп с копченой грудинкой и яркими бразильскими специями согреет в холодный день и порадует любителей пикантных блюд. Быстрый в приготовлении, он станет отличным вариантом сытного обеда или ужина.

Ингредиенты

Чечевица — 100 г

Копченая свиная грудинка — 80 г

Лук репчатый — 50 г

Морковь — 100 г

Сельдерей — 50 г

Томатная паста — 30 г

Смесь бразильских специй — 3 г

Кинза — 2 ст. л.

Замороженная кукуруза — 100 г

Говяжий бульон — 1 кубик

Сыр эдем — 30 г

Растительное масло — 20 мл

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Нарежьте лук, морковь и сельдерей кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета около 5 минут, затем добавьте томатную пасту и пассеруйте еще 3 минуты, помешивая. В 1 л кипящей воды разведите бульонный кубик, переложите в него овощи и варите 5 минут. Промытую чечевицу добавьте в бульон и готовьте 7 минут, затем проблендируйте суп до однородности, приправьте солью и перцем. Всыпьте бразильские специи, доведите до кипения на медленном огне. Копченую грудинку нарежьте мелкими кубиками, добавьте в суп вместе с кукурузой и варите еще минуту. Подавайте, украсив тертым сыром и рубленой кинзой.

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