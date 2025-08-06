Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:00

Острый суп из чечевицы с грудинкой! Вкуснейшее блюдо в одной кастрюле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острый суп из чечевицы с грудинкой! Вкуснейшее блюдо в одной кастрюле! Этот насыщенный суп с копченой грудинкой и яркими бразильскими специями согреет в холодный день и порадует любителей пикантных блюд. Быстрый в приготовлении, он станет отличным вариантом сытного обеда или ужина.

Ингредиенты

  • Чечевица — 100 г
  • Копченая свиная грудинка — 80 г
  • Лук репчатый — 50 г
  • Морковь — 100 г
  • Сельдерей — 50 г
  • Томатная паста — 30 г
  • Смесь бразильских специй — 3 г
  • Кинза — 2 ст. л.
  • Замороженная кукуруза — 100 г
  • Говяжий бульон — 1 кубик
  • Сыр эдем — 30 г
  • Растительное масло — 20 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте лук, морковь и сельдерей кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета около 5 минут, затем добавьте томатную пасту и пассеруйте еще 3 минуты, помешивая. В 1 л кипящей воды разведите бульонный кубик, переложите в него овощи и варите 5 минут.
  2. Промытую чечевицу добавьте в бульон и готовьте 7 минут, затем проблендируйте суп до однородности, приправьте солью и перцем. Всыпьте бразильские специи, доведите до кипения на медленном огне. Копченую грудинку нарежьте мелкими кубиками, добавьте в суп вместе с кукурузой и варите еще минуту. Подавайте, украсив тертым сыром и рубленой кинзой.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

чечевица
супы
грудинка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.