Острый кабачковый салат «Огонёк» на зиму! Капелька лета в банке

Острый кабачковый салат «Огонёк» на зиму! Капелька лета в банке

Острый кабачковый салат «Огонёк» на зиму! Капелька лета в банке! Этот пикантный салат с кабачками и чесноком станет вашей любимой закуской — ароматной, в меру острой и невероятно вкусной!

Ингредиенты

Кабачки (зрелые) — 2 кг

Помидоры — 2 кг

Чеснок — 2 головки

Перец острый — 1 шт.

Масло растительное — 125 мл

Сахар — 125 г

Соль — 1 ст. л. с горкой

Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.

Приготовление

Помидоры и очищенный от семян перец прокрутите через мясорубку. Массу доведите до кипения в кастрюле. Кабачки очистите от кожуры, нарежьте кубиками 2×2 см. В кипящий томат добавьте сахар, соль, масло и кабачки. Варите 30 минут на медленном огне, помешивая. Чеснок пропустите через пресс, добавьте в кастрюлю за 5 минут до готовности. В конце влейте уксусную эссенцию, перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам. Закатайте.

Важно: банки переверните, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

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