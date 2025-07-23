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23 июля 2025 в 10:30

Острый кабачковый салат «Огонёк» на зиму! Капелька лета в банке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острый кабачковый салат «Огонёк» на зиму! Капелька лета в банке! Этот пикантный салат с кабачками и чесноком станет вашей любимой закуской — ароматной, в меру острой и невероятно вкусной!

Ингредиенты

  • Кабачки (зрелые) — 2 кг
  • Помидоры — 2 кг
  • Чеснок — 2 головки
  • Перец острый — 1 шт.
  • Масло растительное — 125 мл
  • Сахар — 125 г
  • Соль — 1 ст. л. с горкой
  • Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Помидоры и очищенный от семян перец прокрутите через мясорубку. Массу доведите до кипения в кастрюле. Кабачки очистите от кожуры, нарежьте кубиками 2×2 см.
  2. В кипящий томат добавьте сахар, соль, масло и кабачки. Варите 30 минут на медленном огне, помешивая.
  3. Чеснок пропустите через пресс, добавьте в кастрюлю за 5 минут до готовности. В конце влейте уксусную эссенцию, перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам. Закатайте.

Важно: банки переверните, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы готовили соус сацебели на зиму! Простая закатка из томатов и перца.

кабачки
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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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