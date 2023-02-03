Основателя мусульманского издательства осудили за финансирование ИГ Основатель мусульманского издательства «Умма» Эжаев получил 17 лет за финансирование ИГ

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев получил 17 лет колонии за финансирование ИГ ("Исламское государство") (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на 34 млн рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).

Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

По данным следствия, не позднее 2012 года Эжаев, будучи приверженцем радикального ислама, неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства для финансирования «Исламского государства». В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности. В загородных домах и квартирах Эжаева были обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности.

Ранее сообщалось, что Эжаев использовал для сбора и перевода денежных средств возможности издательского дома «Умма», книги которого признавались экстремистскими по результатам экспертиз, однако переиздавались после формального изменения названий. Уточняется, что такая литература распространялась в том числе и среди заключенных.