Онищенко предупредил, что школьники не умеют носить маски

https://static.news.ru/photo/1a41559c-de1f-11ea-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач и зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает вопрос обязательного ношения масок в школах сложным. Он напомнил, что дети, особенно в младшей школе, не умеют правильно носить средства индивидуальной защиты.

По его словам, для защиты детей от коронавируса следует использовать другие методы, такие как дезинфекция, покупка ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха и отмена массовых мероприятий, передаёт РИА Новости.

По детям ношение масок — вопрос достаточно сложный, потому что навыков ношения их, особенно у малышни в «началке», нет. Еле-еле взрослым это прививаться начинает потихоньку, поэтому здесь мы с вами должны понимать, что у детей мы будем использовать другие методы: это и разъединение, и отмена кабинетного обучения, когда на каждый урок дети идут из одного кабинета в другой, — подчеркнул он.

Также он прокомментировал письмо депутата ГД Василия Власова министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением бесплатно обеспечить школьников средствами индивидуальной защиты. Онищенко считает, что обращение отправлено «не по адресу», так как «у Мурашко нет таких денег», а у Минздрава нет функции обеспечивать детей масками. По его мнению, младшим школьникам средство защиты может не понадобиться, а старшим, если у регионов не будет денег, покупать маски должны родители. При этом Москва и другие крупные города найдут возможности для обеспечения школьников масками.

Онищенко отметил, что вакцинация детей от гриппа будет проводиться за счёт государства, так как школьники и старшее поколение находятся в группе риска. При этом студенты в эту группу не попадают, однако он «в очень жёсткой форме» рекомендует поставить прививки и студентам.

Даже если б не было этого нашего пресловутого коронавируса, всё равно бы мы начали требовать ношения масок [от студентов], но с конца сентября, когда начнется подъём заболеваемости гриппом и ОРЗ. Поэтому все соответствующие предписания, рекомендации будут даны также в зависимости от обстановки и так далее, — добавил он.

Врач считает, что вузам следует обеспечить студентов масками за счёт внебюджетных средств. Однако в законах и статьях финансирования такой нормы нет, заключил он.

Накануне, как писал NEWS.ru, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что регионы России обязаны обеспечить школы необходимыми средствами гигиены и защиты здоровья за собственный счёт.

Из-за распространения коронавируса российские школы перешли на дистанционный формат. Из-за сложной обстановки Минпросвещения рассматривало возможность переноса начала учебного года на осень. Однако министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. А президент Владимир Путин поручил правительству разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в образовательных учреждениях и ужесточить контроль за их соблюдением. Он подчеркнул, что новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы.