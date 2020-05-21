Собянин: новый учебный год в Москве начнётся по расписанию

https://static.news.ru/photo/0140b754-9b7b-11ea-a5b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Новый учебный год в столице должен начаться 1 сентября. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Что касается 1 сентября, давайте доживем, увидим. Я надеюсь, что все-таки он [учебный год] начнется в прямом смысле по расписанию, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24»

Некоторое время назад сообщалось, что в Минпросвещения также планируют начало учебного года в школах и вузах на осень. Все вопросы подготовки и организации образовательного процесса в ведомстве держат на постоянном контроле.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в образовательных учреждениях и ужесточить контроль за их соблюдением. Он подчеркнул, что новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы и аудитории.