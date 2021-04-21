Онищенко предрёк рост числа заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4a92c62e-a2f3-11eb-aecf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост числа заболевших коронавирусом вырастет в связи с переменчивой погодой. Сейчас погода меняется, что уже само по себе вызовет рост простудных заболеваний, считает бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По словам бывшего главного санитарного врача страны, с изменениями погоды растёт число заболеваний, в том числе коронавирусом. Но это не критично, уточняет академик РАН в интервью Telegram-каналу Life Shot.

По мнению специалиста, волнами заболеваемости эти обстоятельства назвать нельзя, так как это обычный эпидемиологический процесс.

На сегодня в центральной части России действительно стоит прохладная погода. До конца недели синоптики предрекают ливни и снег. Тепло же вернётся в европейскую часть страны с 26 апреля.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 20 апреля, заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице в последние недели вновь стала ухудшаться. В связи с этим градоначальник предложил стимулировать вакцинацию среди пожилых людей.