Онищенко предрёк рост числа заболевших коронавирусом

Рост числа заболевших коронавирусом вырастет в связи с переменчивой погодой. Сейчас погода меняется, что уже само по себе вызовет рост простудных заболеваний, считает бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
По словам бывшего главного санитарного врача страны, с изменениями погоды растёт число заболеваний, в том числе коронавирусом. Но это не критично,
По мнению специалиста, волнами заболеваемости эти обстоятельства назвать нельзя, так как это обычный эпидемиологический процесс.
На сегодня в центральной части России действительно стоит прохладная погода. До конца недели синоптики предрекают ливни и снег. Тепло же вернётся в европейскую часть страны с 26 апреля.
Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 20 апреля, заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице в последние недели вновь стала ухудшаться. В связи с этим градоначальник предложил стимулировать вакцинацию среди пожилых людей.