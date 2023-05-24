«Он же не Шварценеггер»: военэксперт усомнился в возвращении Залужного Военный эксперт Дандыкин усомнился в том, что Залужный вернется на поле боя после ранения

Фото: IMAGO/Marc John/Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru усомнился в том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вернется на поле боя после ранения и трепанации черепа. По мнению эксперта, Залужный может оказаться недееспособным.

Он же не Шварценеггер, чтобы возвращаться, как в известном фильме [«Терминатор»]. Если бы с ним все было более-менее нормально, то он бы вышел на связь, как Прилепин после покушения. А голова, извините, очень серьезно. Бывали случаи разные, и гранату вытаскивали хирурги. Но если залезли в голову, то, скорее всего, человек уже не дееспособен, — сказал Дандыкин.

Военэксперт добавил, что Залужный мог быть ранен, когда выезжал на позиции ВСУ. Дандыкин добавил, что могла сработать российская разведка, так как «пошел второй год СВО, бьем по штабам».

Это знаковый момент, это говорит о том, что мы можем выводить из строя не только комбригов, комбатов, но и под раздачу попадают руководители этих карательных действий, — сказал Дандыкин.

24 мая сообщалось, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Источник РИА Новости добавил, что главкому ВСУ после ранения сделали трепанацию черепа. По прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать выполнять свою работу он будет не в состоянии.