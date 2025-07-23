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23 июля 2025 в 12:24

Оладьи из кабачка больше не жарим: эти вкуснющие пиццы — настоящий хит лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые мини-пиццы — это вкусный и легкий вариант ужина, который понравится всей семье. Хрустящая кабачковая основа с сочной начинкой и расплавленным сыром делает это блюдо по-настоящему аппетитным. Такие пиццы можно приготовить быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • манка — 5-6 ст. л.;
  • чесночный порошок — 1 ч. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • грибы — 50 г;
  • сладкий перец — 0,5 шт.;
  • помидоры — 1 шт.;
  • копченое куриное филе — 50 г;
  • сыр — 80 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки натрите, отожмите сок, смешайте с остальными ингредиентами.
  2. Сформируйте лепешки, выпекайте 5 минут при 200 °C.
  3. Добавьте начинку, посыпьте сыром, запекайте еще 5–7 минут.
  4. Подавайте горячими.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

пицца
кабачки
овощи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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