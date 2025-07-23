Оладьи из кабачка больше не жарим: эти вкуснющие пиццы — настоящий хит лета

Кабачковые мини-пиццы — это вкусный и легкий вариант ужина, который понравится всей семье. Хрустящая кабачковая основа с сочной начинкой и расплавленным сыром делает это блюдо по-настоящему аппетитным. Такие пиццы можно приготовить быстро и без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- манка — 5-6 ст. л.;
- чесночный порошок — 1 ч. л.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- грибы — 50 г;
- сладкий перец — 0,5 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- копченое куриное филе — 50 г;
- сыр — 80 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки натрите, отожмите сок, смешайте с остальными ингредиентами.
- Сформируйте лепешки, выпекайте 5 минут при 200 °C.
- Добавьте начинку, посыпьте сыром, запекайте еще 5–7 минут.
- Подавайте горячими.
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