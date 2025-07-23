Оладьи из кабачка больше не жарим: эти вкуснющие пиццы — настоящий хит лета

Оладьи из кабачка больше не жарим: эти вкуснющие пиццы — настоящий хит лета

Кабачковые мини-пиццы — это вкусный и легкий вариант ужина, который понравится всей семье. Хрустящая кабачковая основа с сочной начинкой и расплавленным сыром делает это блюдо по-настоящему аппетитным. Такие пиццы можно приготовить быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

манка — 5-6 ст. л.;

чесночный порошок — 1 ч. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

грибы — 50 г;

сладкий перец — 0,5 шт.;

помидоры — 1 шт.;

копченое куриное филе — 50 г;

сыр — 80 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натрите, отожмите сок, смешайте с остальными ингредиентами. Сформируйте лепешки, выпекайте 5 минут при 200 °C. Добавьте начинку, посыпьте сыром, запекайте еще 5–7 минут. Подавайте горячими.

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