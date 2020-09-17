Около 40% опрошенных россиян назвали соцсети источником для поиска работы

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В России 39% соискателей пытаются найти новую работу через социальные сети.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого порталом Worki и исследовательской компанией ResearchMe среди 3250 пользователей российского сегмента Интернета, сообщает ТАСС.

Такой метод поиска предпочитают россияне моложе 35 лет, отмечается в сообщении. Также среди способов найти новую работу 66% респондентов выделили использование сайтов с объявлениями, а 51% опрошенных сообщили, что пытаются трудоустроиться через друзей или знакомых.

При этом чем выше возраст соискателя, тем вероятнее он будет искать работу по знакомству, свидетельствуют данные опроса. В возрасте от 45 лет доля тех, кто пользуется соцсетями при попытке трудоустройства, падает до 35%.

Наиболее популярный способ поиска работы в социальных сетях — это тематические сообщества, к такому методу прибегали 69% опрошенных. Некоторые также оставляют отклики на официальных страницах потенциального работодателя (36%) или пишут им сообщения (19%).

78% опрошенных отмечают удобство переписок в соцсетях при общении с рекрутерами. По их мнению, это позволяет быстрее получать отклик, а также видеть, просмотрены ли отправленные сообщения.

Ранее NEWS.ru писал, что к середине сентября около 80% российских компании начали возвращать сотрудников в офисы с удалённой работы после острой фазы пандемии коронавируса.