Нутрициолог рассказала, как бороться с осенним перееданием Нутрициолог Шутова: для борьбы с перееданием осенью нужно потреблять достаточно витамина D

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Тенденция к перееданию в холодную погоду связана с тем, что эволюционно зимой аппетит повышается, так как телу в древние времена нужно было больше энергии, чтобы согреться, рассказала в интервью «Газете.Ru» нутрициолог Анна Шутова. По ее словам, сейчас в таком механизме защиты нет необходимости, однако привычка никуда не делась. Эксперт рекомендует контролировать рацион, следить за потреблением витамина D, а также пить достаточно воды.

Крайне важен контроль за тарелкой и теплая одежда, которая не позволит температуре тела значительно опуститься, — рассказала нутрициолог.

Шутова отметила, что из-за укорачивания светового дня в холодное время года организм получает меньше витамина D, низкое содержание которого связано с нестабильным настроением, эмоциональными перееданиями и, соответственно, набором веса. При его дефиците врач рекомендует добавить в свой рацион форель, семгу и сельдь, которые также содержат много полезных омега-3 кислот.

Также нутрициолог рассказала, что центр голода и насыщения и центр жажды и ее удовлетворения расположены в мозге очень близко друг к другу. Из-за этого людям часто хочется есть, когда на самом деле хочется пить. Исключить переедание из-за этого фактора поможет контроль за потреблением воды, утверждает Шутова.

Гастроэнтеролог Софья Маликова ранее заявила, что отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. Эксперт отметила, что боли могут быть резкими и вызывать беспокойство. На работу желудочно-кишечного тракта также влияет особенность осеннего питания, когда в рационе начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок.