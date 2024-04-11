«Ничего, кроме лжи»: сенатор о появлении Портнягина в зоне СВО Сенатор Гибатдинов: в поездке Портнягина в зону СВО нет ничего, кроме лжи

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Дмитрий Портнягин

Появление блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина в зоне проведения спецоперации на фоне информации об уголовном преследовании похоже на попытку обелить репутацию, предположил в беседе с NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, подобные действия не помогут реабилитироваться, а россияне уже давно раскусили лживость «красивой жизни» инфобизнесменов.

Вряд ли блогеры и другие знаменитости прекратят свою деятельность вне зависимости от количества порицания в их адрес. Хотят обелить репутацию путем передачи помощи бойцам или другой благотворительности — пускай. Главное, чтобы это было искренне и честно, а не очередная игра на публику с целью наживы. Все же я уверен, что реабилитироваться это не поможет. Люди уже знают, что за красивой картинкой жизни инфобизнесменов нет ничего, кроме лжи, — отметил собеседник.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Дмитрию Портнягину вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. По его словам, за последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей.

11 апреля стало известно, что правоохранители провели обыски в банном комплексе Siberia и помещении «Клуба 500», основателем которого является блогер. Позднее Портнягин вышел на связь из зоны спецоперации. Он сообщил в своем Telegram-канале, что находится недалеко от линии соприкосновения.