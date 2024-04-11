«Можно только посочувствовать»: адвокат о дальнейшей судьбе Портнягина Адвокат Жорин: бизнесмену Портнягину вряд ли удастся избежать ответственности

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Дмитрий Портнягин

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что бизнесмену и блогеру Дмитрию Портнягину вряд ли удастся избежать ответственности после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. По его словам, за последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) активно взялась за проверку блогеров-миллионников и бизнес-коучей.

Статьи 198 и 199 уголовного кодекса об уклонении от уплаты налогов всегда идут в связке со статьей о легализации доходов, полученных преступным путем. При этом в вопросе уклонения от уплаты налогов есть примечания, что при добровольном погашении долга человека могут освободить от ответственности. Но в вопросах легализации подобного уже нет. Поэтому Портнягину можно только посочувствовать. Как адвокат я не буду радоваться проблемам с законом у кого-либо, но тенденции последних лет показывают, что за подобные дела органы взялись плотно, — сказал Жорин.

По словам адвоката, другим блогерам пора перестать надеяться на то, что их подобные проверки не коснуться. Это лишь вопрос времени, когда «под прицел» налоговой службы попадет очередной бизнес-предприниматель.

Ранее стало известно, что против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, возбудили уголовное дело. По словам источника, мужчину подозревают в отмывании денег и неуплате налогов по схеме блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).

Дмитрий Портнягин позднее подтвердил, что на него завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). Он заявил, что не признает вину и давно погасил «основное тело долга». По его словам, остались только пени и штрафы, с которыми блогер не согласен и обратился в суд.