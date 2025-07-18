Нереально вкусный песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой: рецепт

Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой — это простой и очень вкусный десерт, который легко приготовить дома. Песочное тесто готовится быстро и не требует особых навыков, а свежие ягоды делают пирог сочным и ароматным. Тонкий слой теста пропекается равномерно, а сметанная заливка придаёт блюду нежность и легкую кислинку.
Для начинки подойдут любые ягоды — черника, ежевика, красная смородина, как свежие, так и размороженные. Если ягоды кислые, количество сахара можно увеличить по вкусу. При использовании формы большего диаметра стоит увеличить пропорции ингредиентов.
Ингредиенты (форма 20 см)
- Ягоды (черника, ежевика, красная смородина) — 300 г
- Сметана — 150 мл
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Пшеничная мука — 2 стакана
- Масло сливочное — 100 г
- Соль — 2 щепотки
- Сахар — 100 г (50 г в тесто, 50 г в заливку)
Приготовление
- Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения.
- Добавьте в масло половину сахара и соль, хорошо перемешайте.
- Вбейте одно яйцо, аккуратно взбейте до однородности.
- Постепенно всыпьте муку и замесите плотное, маслянистое тесто.
- Оставьте тесто в холодильнике под пленкой на 15 минут.
- Распределите тесто руками по форме с бортиками, не смазывая форму дополнительно.
- В отдельной миске взбейте второе яйцо с оставшимся сахаром и сметаной.
- Промойте ягоды, удалите хвостики и аккуратно выложите на тесто.
- Залейте ягоды сметанной смесью.
- Выпекайте при 220 °C около 30 минут, следя, чтобы пирог не подгорел.
- Дайте пирогу остыть, после чего можно посыпать сахарной пудрой или подавать без неё.
Этот рецепт песочного пирога с ягодами отлично подойдет для семейного чаепития или праздника. Простые ингредиенты и понятный процесс делают его доступным даже для начинающих кулинаров. Попробуйте и убедитесь сами!
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