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18 июля 2025 в 10:13

Нереально вкусный песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой: рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой — это простой и очень вкусный десерт, который легко приготовить дома. Песочное тесто готовится быстро и не требует особых навыков, а свежие ягоды делают пирог сочным и ароматным. Тонкий слой теста пропекается равномерно, а сметанная заливка придаёт блюду нежность и легкую кислинку.

Для начинки подойдут любые ягоды — черника, ежевика, красная смородина, как свежие, так и размороженные. Если ягоды кислые, количество сахара можно увеличить по вкусу. При использовании формы большего диаметра стоит увеличить пропорции ингредиентов.

Ингредиенты (форма 20 см)

  • Ягоды (черника, ежевика, красная смородина) — 300 г
  • Сметана — 150 мл
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 2 стакана
  • Масло сливочное — 100 г
  • Соль — 2 щепотки
  • Сахар — 100 г (50 г в тесто, 50 г в заливку)

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения.
  2. Добавьте в масло половину сахара и соль, хорошо перемешайте.
  3. Вбейте одно яйцо, аккуратно взбейте до однородности.
  4. Постепенно всыпьте муку и замесите плотное, маслянистое тесто.
  5. Оставьте тесто в холодильнике под пленкой на 15 минут.
  6. Распределите тесто руками по форме с бортиками, не смазывая форму дополнительно.
  7. В отдельной миске взбейте второе яйцо с оставшимся сахаром и сметаной.
  8. Промойте ягоды, удалите хвостики и аккуратно выложите на тесто.
  9. Залейте ягоды сметанной смесью.
  10. Выпекайте при 220 °C около 30 минут, следя, чтобы пирог не подгорел.
  11. Дайте пирогу остыть, после чего можно посыпать сахарной пудрой или подавать без неё.

Этот рецепт песочного пирога с ягодами отлично подойдет для семейного чаепития или праздника. Простые ингредиенты и понятный процесс делают его доступным даже для начинающих кулинаров. Попробуйте и убедитесь сами!

Все думают, что печень — это сложно и невкусно. А я вам сейчас открою секрет, как сделать ее нежной и ароматной!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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