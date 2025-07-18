Нереально вкусный песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой: рецепт

Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой — это простой и очень вкусный десерт, который легко приготовить дома. Песочное тесто готовится быстро и не требует особых навыков, а свежие ягоды делают пирог сочным и ароматным. Тонкий слой теста пропекается равномерно, а сметанная заливка придаёт блюду нежность и легкую кислинку.

Для начинки подойдут любые ягоды — черника, ежевика, красная смородина, как свежие, так и размороженные. Если ягоды кислые, количество сахара можно увеличить по вкусу. При использовании формы большего диаметра стоит увеличить пропорции ингредиентов.

Ингредиенты (форма 20 см)

Ягоды (черника, ежевика, красная смородина) — 300 г

Сметана — 150 мл

Яйцо куриное — 2 шт.

Пшеничная мука — 2 стакана

Масло сливочное — 100 г

Соль — 2 щепотки

Сахар — 100 г (50 г в тесто, 50 г в заливку)

Приготовление

Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения. Добавьте в масло половину сахара и соль, хорошо перемешайте. Вбейте одно яйцо, аккуратно взбейте до однородности. Постепенно всыпьте муку и замесите плотное, маслянистое тесто. Оставьте тесто в холодильнике под пленкой на 15 минут. Распределите тесто руками по форме с бортиками, не смазывая форму дополнительно. В отдельной миске взбейте второе яйцо с оставшимся сахаром и сметаной. Промойте ягоды, удалите хвостики и аккуратно выложите на тесто. Залейте ягоды сметанной смесью. Выпекайте при 220 °C около 30 минут, следя, чтобы пирог не подгорел. Дайте пирогу остыть, после чего можно посыпать сахарной пудрой или подавать без неё.

Этот рецепт песочного пирога с ягодами отлично подойдет для семейного чаепития или праздника. Простые ингредиенты и понятный процесс делают его доступным даже для начинающих кулинаров. Попробуйте и убедитесь сами!

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