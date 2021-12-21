Непривитых студентов отстранят от учёбы в Свердловской области

В Свердловской области всех студентов старше 18 лет обяжут пройти вакцинацию. В противном случае их отстранят от учебного процесса с нового года, заявил вице-губернатор региона Павел Креков, слова которого приводит РИА Новости.

Непривитые студенты вузов в Свердловской области с 2022 года будут отстранены от учебы, — заявил он.

Несколько недель назад в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет, а также для людей старше 60 лет. Главный санитарный врач области Дмитрий Козловских сообщил, что именно эти группы лиц большего всего подвержены заражению коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область ввела обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов и для жителей старше 60 лет. По данным на 21 декабря, Санкт-Петербург стал лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки среди российских городов, там выявлено 2075 новых случаев инфицирования COVID-19.

В понедельник, 21 декабря, глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации в условиях повторного заболевания коронавирусной инфекцией и возможного заражения штаммом коронавируса «омикрон».