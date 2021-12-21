Глава Минздрава призвал пересмотреть особенности вакцинации от COVID

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации в условиях повторного заболевания коронавирусной инфекцией и возможного заражения омикрон-штаммом. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, пишет РИА Новости.

Особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены, - заявил Мурашко.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что России надо быть готовой к любому сценарию распространения нового "омикрон"-штамма коронавируса, учитывая рост числа заболевших им в других странах. По его словам, ВОЗ прогнозирует, что распространение штамма может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа госпитализаций.

В ответ на это Мурашко отметил, что на данный момент в стране достаточно больничных коек для пациентов с коронавирусом: на искусственной вентиляции лёгких находится 4400 человек. Почти 10 млн россиян прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции: в итоге почти 76 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины, а более 70 млн завершили вакцинацию.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что россиянам стоит быть крайне аккуратными в вопросе прививки от коронавируса перед Новым годом, потому что сочетание алкоголя и вакцины может привести к осложнениям. Он порекомендовал не употреблять алкогольные напитки как минимум за день до вакцинации и как минимум три дня после неё. Иммунолог Владимир Болибок поддержал коллегу и уточнил, что алкоголь повышает риск возникновения тромбов, а злоупотребление спиртным может стать причиной снижения иммунитета. Болибок, в свою очередь, порекомендовал россиянам привиться за 7–10 дней до начала зимних праздников.