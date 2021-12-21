Врачи рассказали, как правильно прививаться перед Новым годом

Россиянам стоит быть крайне аккуратными в вопросе прививки от коронавируса перед Новым годом, потому что сочетание алкоголя и вакцины может привести к осложнениям, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он уточнил, что любая доза спиртного является стрессом для организма, передаёт его слова «Москва 24».

Для организма любая доза алкоголя — это стресс, причём его сила зависит от количества — чем больше выпитого алкоголя, тем сильнее и побочные эффекты. Если при этом получить иммунную реакцию на прививку, то это сочетание вряд ли заставит чувствовать себя лучше, — пояснил Хухрев.

Иммунолог Владимир Болибок поддержал коллегу и уточнил, что алкоголь повышает риск возникновения тромбов. А злоупотребление спиртным может стать причиной снижения иммунитета. Хухрев порекомендовал как минимум за день до вакцинации не употреблять алкогольные напитки. После прививки, добавил он, также стоит воздержаться от распития спиртного хотя бы на три дня. Болибок, в свою очередь, порекомендовал россиянам привиться за 7-10 дней до начала зимних праздников.

Ранее стало известно, что доза бустерной прививки от Moderna в 50 мкг даёт 37-кратное увеличение антител от «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в компании со ссылкой на результаты исследований, добавив, что полная вакцинация двумя дозами — 100 мкг — увеличивает количество антител в 83 раза.