Нефролог перечислил неявные симптомы болезней почек Врач Елисеев: признаком болезни почек может быть металлический привкус во рту

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Неочевидным симптомом, который позволяет заподозрить заболевания почек, является металлический привкус во рту, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-нефролог Михаил Елисеев. По его словам, это связано с нарушением кислотно-щелочного баланса в полости рта.

Как рассказал врач, неявным признаком болезней почек является и одышка, которая возникает после физической нагрузки, а при гидротораксе — и в покое. Также о проблемах с почками могут говорить сухая кожа и зуд, которые появляются из-за нарушений минерального обмена в организме, слабость, усталость и плохой сон с апноэ.

По словам нефролога, более очевидными симптомами являются отеки лица и конечностей, учащение позывов к мочеиспусканию и внезапные боли в спине, в проекции почек как с одной, так и с двух сторон от позвоночника с возможными иррадиациями в низ живота и в пах. Еще один распространенный признак почечных болезней — изменение цвета мочи.

Наиболее распространенными патологиями почек эксперт назвал гломерулярные болезни, амилоидозы, пиелонефрит, поликистоз, паранеопластические процессы и мочекаменную болезнь.

Многие из них изначально протекают практически бессимптомно, и без обследования пациента невозможно сразу поставить точный диагноз, так как по своей симптоматике они похожи на проявления других заболеваний, — подчеркнул Елисеев.

Ранее сообщалось, что зеленый чай в сочетании с алкоголем создает сильную нагрузку на почки. Кроме того, этот напиток противопоказан людям, страдающим подагрой, ревматизмом, бессонницей и обостренными заболеваниями ЖКТ.