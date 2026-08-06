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06 августа 2026 в 10:00

Не тяните до бабьего лета: цветы, которые нужно успеть посадить в августе, пока не похолодало

Фото: D-NEWS.ru
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Август — последний шанс посеять многолетники под зиму, и если отложить эту работу до сентября, то драгоценное время будет упущено.

Дело в том, что семенам таких культур, как дельфиниум, многолетняя астра, незабудка, турецкая гвоздика, виола и примула, необходима естественная стратификация — длительное воздействие низких температур, которое запускает механизм прорастания. Посеяв их в конце лета, вы даете им возможность пройти этот важный этап прямо в почве, а весной они дружно взойдут крепкими ростками.

Не тяните до бабьего лета: почва еще теплая, влажность достаточная, и семена быстро набухают. Успейте до середины августа, и ваши клумбы уже в следующем июне взорвутся яркими красками, тогда как соседи, посеявшие те же цветы весной, увидят цветение только к осени или вообще останутся ни с чем. И не забывайте про маргаритки и колокольчики — они тоже прекрасно зимуют при августовском посеве.

Ранее был назван редкий многолетник, который выдерживает экстремальные морозы: для самых суровых регионов России.

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Общество
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растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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