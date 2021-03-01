Не слабое звено: почему российские пенсионеры нужны работодателям

Рынок труда в России продолжает выравниваться и возвращается к допандемийным показателям. Как утверждают эксперты, при наличии профессиональной квалификации и большого желания, даже соискатели пенсионного возраста сейчас могут найти работу. Больше предложений для такой категории граждан появилось и благодаря оттоку иностранных работников. Почему вакансии для пенсионеров — это скорее надуманная фраза и в каких случаях трудоустройству может помочь психолог — в материале NEWS.ru.

Балансировать на грани

По действующему законодательству каждый россиянин, который достиг пенсионного возраста, должен сделать выбор. Либо оформить пенсию и остаться в статусе работающего пенсионера, либо работать, но отказаться от пенсии, чтобы в дальнейшем воспользоваться повышающим коэффициентом при расчёте выплат. Третий вариант, конечно, очевиден — оставить трудовую деятельность.

Как пояснил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, если квалификация сотрудника устраивает работодателя, то пенсионный возраст никак не скажется на его карьере. Решение о своей дальнейшей деятельности принимает сам работник.

Если сотрудник остаётся в статусе работающего пенсионера, то он демотивирован лишь индексацией пенсии. Если же говорить о поисках новой работы, то вакансии подходящие есть. Например, сейчас в определённых отраслях очень нужна рабочая сила — это ЖКХ, строительная и сельскохозяйственная сферы. Потому что там отсутствует в прежних объёмах иностранная рабочая сила. Но тут вопрос в другом, не у всех пенсионеров здоровье позволяет делать такой выбор. К тому же это низкооплачиваемый труд. Сейчас есть и хорошие программы подготовки и переквалификации кадров для людей в возрасте от 50 и старше лет. Для кого-то это может стать хорошим вариантом. Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По словам эксперта, из-за пенсионной реформы в России напротив есть проблема с трудоустройством молодых специалистов. Поэтому несмотря на наличие открытых вакансий, рынок труда дисбалансирован, — отметил спикер. Нилов заключил, что отдельные отрасли — образование и здравоохранение, всегда нуждаются в высококвалифицированных кадрах с большим опытом работы. По его словам, такие сотрудники особенно необходимы в сельских местностях и регионах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Опыт решает

При наличии профессиональной квалификации, которая удовлетворяет рынок трудоустройства, возрастных ограничений при приёме на работу нет. Таким мнением с NEWS.ru поделился президент рекрутинговой компании Алексей Захаров. По словам специалиста, проблемы с трудоустройством бывают лишь, когда у человека мало опыта либо он отстаёт от современных требований.

Масса примеров, когда люди и в 80 лет стоят у станка. Есть также университетские преподаватели. Поэтому мы лишь условно говорим о вакансиях для пенсионеров или молодёжи. Есть ряд предложений для тех, кто не имеет опыта. Например, курьер. Но люди пенсионного возраста по понятным причинам не выберут такую вакансию. Так что если у человека есть квалификация, то он сам определяет, когда пойдёт на пенсию. Отсюда и проблем с трудоустройством не должно возникать. При наличии квалификации россияне могут и в зрелом возрасте сменить место работы, если захотят. Алексей Захаров президент рекрутинговой компании президент рекрутинговой компании

Специалист дополнил, что в России пенсионеры вынуждены работать в большинстве случаев из-за того, что им просто не хватает денег на жизнь. Иная ситуация, например, в Европе. По словам спикера, там пенсионное обеспечение намного мощнее, действует множество программ для таких граждан. Специалист привёл в пример Швейцарию, Германию и Францию, где люди «с удовольствием выходят на пенсию потому, что практически не теряют в доходах и тратят своё свободное время на путешествия». Именно европейские пенсионеры рабочего класса являются основными потребителями дорогих туристических услуг. Люди с высокой квалификацией, творческие, достаточно часто продолжают работать и на пенсии, — заключил эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Любопытство против времени

Часть жителей России после 50 лет приходят к выводу, что хотели бы сменить место работы. Не редко они так и не решаются на изменения в жизни, даже если нынешние условия труда их совсем не устраивают. Причиной бездействия обычно становится сильный страх, что им откажут именно из-за «неподходящего возраста». Как пояснила NEWS.ru психолог Елена Новосёлова, эта боязнь не во всех случаях обоснована.

Как показывает практика, людям после 50-55 лет крайне сложно найти работу, исключение составляют лишь несколько профессий. Работодатели действительно предпочитают молодых, их считают более гибкими и способными к обучению. Но, с другой стороны, если человек достаточно информирован о современных требованиях, он очень напористый, не боится что-то менять, то работу такой найдёт и в пенсионном возрасте. Елена Новосёлова психолог, писательница психолог, писательница

Эксперт добавила, что, если человек долгие годы сидит на одном месте, он становится инертным, пропадает та самая гибкость и любопытство. В тяжёлых жизненных обстоятельствах таким россиянам сложно найти новое место работы. По словам специалиста, тем, кто молод внутри, открыт к изменениям, но всё же боится начать поиски новой работы из-за зацикливаний на своём возрасте, просто нужна помощь психолога.