«Не идти в дом к глубинному народу»: Госдума отложила введение QR-кодов

Несмотря на готовность Госдумы и Совета Федерации как можно скорее рассмотреть законопроекты о введении по всей России контроля QR-кодов о вакцинации, депутаты не будут обсуждать инициативу правительства до 14 декабря. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политологи уверены, что предложение правительства оказалось опасным с точки зрения рейтинга, причём не только «Единой России», но и президента Владимира Путина. Кроме того, государству важно не навредить собственной политике по борьбе с коронавирусом и не создать новый повод для недоверия со стороны россиян. Для этого, по мнению экспертов, и принято решение детальнее проработать законодательные меры.

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12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение о введении системы на объектах будут принимать власти каждого региона самостоятельно. В случае принятия законопроекта посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов станет возможно при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

В тот же день СМИ со ссылкой на источники в Совете Федерации написали, что в верхней палате готовы рассмотреть инициативу уже 19 ноября. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, заявив о необходимости и целесообразности «подобных решений», но не стал оценивать саму работу над документом. Между тем жители многих городов вышли на акции протеста против инициативы правительства: десятки и даже сотни человек протестовали и записывали обращения к Владимиру Путину.

15 ноября Вячеслав Володин объявил, что законопроект направили на обсуждение в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации — они должны высказать свои предложения и замечания. Документ будут обсуждать до 14 декабря, а его рассмотрение в Госдуме запланировано на декабрь.

Политолог Глеб Кузнецов считает, что перенос рассмотрения инициативы на более поздний срок — победа здравого смысла. По его мнению, введение такой меры должно сопровождаться скрупулёзной оценкой опыта других стран, в том числе негативного, а также сбором и анализом информации из регионов России, «где эта мера реализуется в той или иной степени практически везде».

Задача — не совершить ошибок, не подорвать доверие к государству, не дать обществу уйти в негатив по отношению к государственной антиковидной политике. И тут — семь раз отмерь, один — отрежь. В этом смысле не перенос — но направление движение по этому закону в обычное, а не в чрезвычайное русло — очень хороший признак, — подчеркнул он.

В свою очередь политолог Константин Калачёв считает, что наступило неудачное время для принятия такого законопроекта. По его словам, сейчас фиксируются низкий уровень социального самочувствия и пик общественного пессимизма. Он полагает, что принятие решения по непопулярной мере с введением QR-кодов захотели отложить на канун Нового года. Тогда «повестка будет совершенно другой, праздничной, под шумок всё и принять».

Вообще система строится таким образом, что если где-то есть возможность отложить, то, как правило, откладывают в надежде, что само собой рассосётся, — заключил он.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Во власти много сторонников жёстких мер, но Путин их остановит»

Политолог Аббас Галямов рассказал, что с самого начала не верил в принятие законопроекта о QR-кодах в его текущем виде. По его мнению, антипрививочники — «наиболее консервативная архаичная часть общества, которая не доверяет науке», — поддерживает президента. А контроль QR-кодов при том, что вакцинирована от коронавируса только треть населения, вызовет недовольство не только у либералов, но и у значительной части поддерживающих главу государства людей. Поэтому, уверен политолог, Кремль «будет это дело тормозить».

Понятно, что во власти много сторонников жёстких мер, но мне всегда казалось, что Путин в последний момент их остановит. Дело в том, что эта штука гораздо более опасная, чем может показаться на первый взгляд: Путин, я думаю, прошёл чувство, что сейчас он делает недовольными не проклятых либералов, а свою собственную базу. <...> «Глубинный народ» признал за Путиным право делать в политике всё, что он считает нужным. А вот право приходить в дом к народу и портить жизнь народу народ за Путиным не признавал. Реакция будет такая: «Владимир Владимирович, а чего беспредельничаешь-то?» <...> Чтобы «глубинный народ» не приходил в политику и не говорил, что делать в политике, ты не должен идти к нему. Это самое главное. Аббас Галлямов политолог политолог

Политолог Александр Пожалов также допускает, что перенос на декабрь рассмотрения законопроектов о QR-кодах связан с решением президента и его администрацией. Он сравнил процесс принятия этого законопроекта с аналогичным процессом по увеличению пенсионного возраста, прошедшим в 2018 году. Так, у новой инициативы, стимулирующей вакцинацию, «нет группы сторонников, кроме чиновников», а система позитивной аргументации отсылает к опыту других стран, хотя «на протяжении полутора лет по телевидению нам рассказывали, что наоборот на Западе всё плохо».

Эксперт предположил, что Госдума займётся законопроектами как раз перед пресс-конференцией Владимира Путина, на которой президент, как и в случае с пенсионной реформой, объявит о каких-то послаблениях, и парламент их утвердит. При этом политолог не верит, что власти совсем откажутся от идеи контроля QR-кодов о прививке или иммунитете.

Не удастся списать негатив от него на либералов, оппозицию. Многие из либеральной оппозиции поддерживают и вакцинацию обязательную, и систему QR-кодов как способ борьбы с пандемией. <...> Я думаю, социология покажет, что законопроект отражается не на рейтингах правительства как официального субъекта законодательной инициативы, не на рейтингах «Единой России», а, наверное, будет приводить к снижению показателя поддержки президента. Александр Пожалов политолог политолог

За месяц, как считает эксперт, администрация президента также сможет сформировать систему позитивной аргументации в поддержку законопроекта. Пока такой системы найти не удалось — «QR-коды продвигаются в прежнем стиле разделения общества на плохих и хороших, власти даже не смогли сформировать подобие „запроса снизу“ на единое регулирование». Политолог отмечает, что в конечном счёте перевести ответственность на правительство вряд ли удастся, поэтому риску подвергнется имидж президента.