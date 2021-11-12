В СФ подготовились рассматривать законопроекты о QR-кодах в первую очередь

Совет Федерации готов в первоочередном порядке рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов, внесённый правительством. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате. Документ могут принять уже 19 ноября.

Инициатива сначала должна пройти три чтения в Государственной думе.

Да, мы готовы рассмотреть закон в первоочередном порядке, как только Дума его примет. Ближайшее заседание 19 ноября, если успеют (в ГД. — NEWS.ru), то да, на нём, — рассказал собеседник агентства.

Зампред Госдумы Сергей Неверов говорил, что депутаты будут обсуждать законопроекты о QR-кодах 15 ноября.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта об введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте правительства.

Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт.