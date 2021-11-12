В Госдуме сообщили, когда рассмотрят законопроект о QR-кодах

Законопроекты о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте и в общественных местах будут обсуждать депутаты на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября, сообщил РИА Новости вице-спикер Сергей Неверов. Введение предлагаемых мер связано со сложной ситуацией с COVID-19.

У нас совет Госдумы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект, — сказал Неверов.

Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт.

Также стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России поднялся до 49%. Первый компонент вакцины получили более 63,1 млн россиян, полный курс вакцинации прошли почти 58 млн человек. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов РФ по-прежнему остаётся сложной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.