Совет Госдумы рассмотрел законопроекты о QR-кодах

Совет Госдумы рассмотрел законопроекты правительства РФ о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого не ранее полугода назад заболевания. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, обе инициативы будут направлены в рассылку для обсуждения в регионы, Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации.

Как заявил Володин, обсуждать законопроекты в ведомствах будут до 14 декабря включительно.

У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения, — написал спикер Госдумы.

Ранее в Кремле заявили о необходимости законодательного регулирования системы QR-кодов на федеральном уровне. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это подтверждают решения властей регионов.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов. Они касаются транспорта и общественных мест. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах остаётся в ведении властей каждого региона.

В случае принятия законопроекта посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов станет возможно при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.