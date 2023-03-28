Мясников призвал россиян срочно отказаться от иммуномодуляторов Мясников призвал россиян отказаться от иммуномодуляторов и травяных препаратов

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Россиянам следует отказаться от БАДов-иммуномодуляторов и лекарств на травах, поскольку они могут привести к токсическим поражениям организма, заявил в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, один лишь прокол кожи создает риски занесения инфекции в организм, а введение в кровь незарегистрированных веществ увеличивает опасность возникновения заболеваний

Что уж говорить о внутривенном введении прямо в кровь непроверенных и незарегистрированных веществ! Ладно введениях! Просто инъекция, прокол кожи, несет риски инфекций, от банальных местных до гепатитов В и С и ВИЧ, инфекционного эндокардит и сепсиса. <...> Люди, не ищите на свою голову неприятностей! Их и так много. Хотите быть здоровыми — будьте ими! Но здоровье начинается с головы, нездоровье — там же! — написал Мясников.

Говоря о травяных препаратах, Мясников отметил, что более 20% острых токсических поражений печени случается именно из-за них, а около 10% госпитализаций в Европе происходит из-за того, что люди неправильно употребляют препараты. По его мнению, не нужно «испытывать судьбу», стоит пользоваться проверенными лекарственными средствами по назначению врачей.

Ранее в Москве было заведено уголовное дело за продажу через интернет иммуномодулирующего средства «Лаеннек», после вливания которого недавно скончалась студентка Сеченовского университета. Контрольная закупка, выявившая преступную схему, прошла еще 6 февраля, но дело об обороте фальсифицированных лекарственных средств возбудили только 27 марта.

Столичное управление СК начало проверку по факту смерти студентки от септического шока после инъекции этим иммуностимулирующим препаратом. Госпитализирована москвичка была в середине марта вместе со своим другом Дмитрием Жулиным, который тоже использовал капельницы с упомянутым средством. Молодой человек выжил и готовится к выписке.