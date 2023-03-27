СКР начал проверку после смерти студентки, отравившейся лекарством

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Следователи столичного управления СКР начали проверку по факту смерти студентки Сеченовского университета, которая скончалась от септического шока, развившегося после инъекции иммуностимулирующим препаратом. Госпитализирована москвичка была две недели назад вместе со своим бойфрендом, который тоже использовал капельницы с упомянутым лекарством.

Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования, — говорится в сообщении ведомства.

Студентка вместе со своим бойфрендом, создателем «СберМаркета» Дмитрием Жулиным, использовали иммуностимулирующий препарат без назначения врача. Вместе они были госпитализированы 13 марта после очередной капельницы с раствором. Скорая забрала их из столичного аэропорта, откуда они планировали отправиться на отдых в Дубай. У обоих поднялась температура до 41 градуса и наступил септический шок. Жулин сейчас находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что студентка медвуза использовала для капельницы раствор препарата из плаценты, который приготовила 10 марта, за три дня до установки капельницы. За это время в растворе могла зародиться инфекция, что и могло привести к отравлению медпрепаратом.