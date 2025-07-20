Не готовишь овощное рагу с курицей? Ты многое теряешь!

Овощное рагу с курицей на сковороде — идеальное блюдо на каждый день. Домашнее, простое и полезное, оно сочетает мягкое куриное мясо, нежные овощи и насыщенный соус с лёгкой томатной кислинкой. Всё готовится в одной сковороде за 40–50 минут и не требует кучи посуды. Подойдёт на ужин или обед, когда хочется съесть что-то сытное, но не тяжёлое.
Попробуйте этот проверенный рецепт — порадуйте близких вкусной и ароматной домашней едой.
Что понадобится
- Куриное филе — 400 г
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Вода — 150 мл
- Соль, перец, специи и зелень — по вкусу
Как приготовить пошагово
1. Подготовьте продукты.
Овощи вымойте и очистите. Мясо разморозьте заранее (лучше в холодильнике, чтобы оно осталось сочным).
2. Курицу нарежьте средними кусочками.
Обсушите бумажными полотенцами, чтобы при обжарке появилась корочка.
3. Обжарьте курицу.
На разогретой сковороде с маслом готовьте 6–8 минут, пока кусочки не станут золотистыми.
4. Добавьте нарезанный лук.
Жарьте 3–4 минуты до мягкости и лёгкой карамелизации.
5. Морковь натрите или нарежьте.
Вмешайте её в сковороду и готовьте ещё 3–4 минуты.
6. Картошку нарежьте кубиками.
Обжарьте её вместе с мясом и овощами около 5 минут.
7. Болгарский перец и кабачок нарежьте.
Добавьте их в сковороду, готовьте 5–7 минут, периодически помешивая.
8. Помидоры нарежьте кубиками.
Можно снять кожицу, если она толстая. Добавьте в сковороду и тушите 5 минут.
9. Приправьте и добавьте воду.
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте вместе со специями. Влейте воду (не заливайте полностью — овощи дадут сок).
10. Тушите под крышкой.
На слабом огне готовьте 15–20 минут до мягкости овощей и густоты соуса.
11. Проверьте вкус и подавайте.
По желанию посыпьте зеленью и подавайте горячим — как самостоятельное блюдо или с рисом, булгуром или макаронами.
Такое рагу обязательно стоит приготовить хотя бы раз — оно простое, но каждый раз съедается подчистую. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями!
Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим открытием в моей кухне. Тушеные куриные сердечки в томатном соусе получаются настолько нежными, что просто тают во рту! Это блюдо идеально подойдет для сытного семейного ужина.