Не готовишь овощное рагу с курицей? Ты многое теряешь!

Не готовишь овощное рагу с курицей? Ты многое теряешь!

Овощное рагу с курицей на сковороде — идеальное блюдо на каждый день. Домашнее, простое и полезное, оно сочетает мягкое куриное мясо, нежные овощи и насыщенный соус с лёгкой томатной кислинкой. Всё готовится в одной сковороде за 40–50 минут и не требует кучи посуды. Подойдёт на ужин или обед, когда хочется съесть что-то сытное, но не тяжёлое.

Попробуйте этот проверенный рецепт — порадуйте близких вкусной и ароматной домашней едой.

Что понадобится

Куриное филе — 400 г

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Кабачок — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Вода — 150 мл

Соль, перец, специи и зелень — по вкусу

Как приготовить пошагово

1. Подготовьте продукты.

Овощи вымойте и очистите. Мясо разморозьте заранее (лучше в холодильнике, чтобы оно осталось сочным).

2. Курицу нарежьте средними кусочками.

Обсушите бумажными полотенцами, чтобы при обжарке появилась корочка.

3. Обжарьте курицу.

На разогретой сковороде с маслом готовьте 6–8 минут, пока кусочки не станут золотистыми.

4. Добавьте нарезанный лук.

Жарьте 3–4 минуты до мягкости и лёгкой карамелизации.

5. Морковь натрите или нарежьте.

Вмешайте её в сковороду и готовьте ещё 3–4 минуты.

6. Картошку нарежьте кубиками.

Обжарьте её вместе с мясом и овощами около 5 минут.

7. Болгарский перец и кабачок нарежьте.

Добавьте их в сковороду, готовьте 5–7 минут, периодически помешивая.

8. Помидоры нарежьте кубиками.

Можно снять кожицу, если она толстая. Добавьте в сковороду и тушите 5 минут.

9. Приправьте и добавьте воду.

Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте вместе со специями. Влейте воду (не заливайте полностью — овощи дадут сок).

10. Тушите под крышкой.

На слабом огне готовьте 15–20 минут до мягкости овощей и густоты соуса.

11. Проверьте вкус и подавайте.

По желанию посыпьте зеленью и подавайте горячим — как самостоятельное блюдо или с рисом, булгуром или макаронами.

Такое рагу обязательно стоит приготовить хотя бы раз — оно простое, но каждый раз съедается подчистую. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями!

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим открытием в моей кухне. Тушеные куриные сердечки в томатном соусе получаются настолько нежными, что просто тают во рту! Это блюдо идеально подойдет для сытного семейного ужина.