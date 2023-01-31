Названы влияющие на детское заикание факторы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заикание у детей чаще всего возникает в период от 2,5 до четырех лет, так как в этом возрасте начинает активно развиваться речь, а также в шесть-семь лет, когда ребенок идет в школу, рассказала в беседе с NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. Она отметила, что причины возникновения заикания обычно делятся на предрасполагающие и запускающие, а на подобное речевое нарушение часто влияют стресс, большая эмоциональная и интеллектуальная нагрузка.

К предрасполагающим относятся особенности строения и функционирования центральной нервной системы, в том числе возникшие в период беременности и родов. К запускающим — эмоциональная и интеллектуальная перегрузка, например стресс или большое количество кружков и секций). Но вообще учёными выделено более 800 причин, которые могут приводить к нарушениям речи, — подчеркнула Покровская.

Дефектолог подчеркнула, что скорость преодоления заикания зависит от множества факторов: степени тяжести, продолжительности течения заикания, готовности всех членов семьи включиться в работу по преодолению нарушения плавности речи, в некоторых случаях требуется помощь других специалистов, в частности невролога и психолога. Как правило, эта работа носит комплексный характер и часто достаточно длительный. Необходимость участия и длительность определяются на консультации, подытожила Покровская.

Ранее специалист рассказала, что в период пандемии коронавируса многие дети начали страдать от проблем невротического характера, в частности стали заикаться. Она отметила, что незначительные нарушения речи, например неверное выговаривание звука, можно исправить и во взрослом возрасте при наличии должного стремления.