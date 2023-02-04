Названы симптомы онкологии почек у детей Онколог Недочуков: увеличение и асимметрия живота могут указывать на наличие нефробластомы

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Онколог Николай Недочуков рассказал «Известиям», что на нефробластому у детей (злокачественная эмбриональная опухоль почки. — NEWS.ru) могут указывать увеличение и асимметрия живота, а также макрогематурия, то есть моча с примесью крови. Эксперт добавил, что на долю данной опухоли приходится примерно 90% случаев новообразований этого органа у детей. По его словам, она диагностируется в возрасте от трех до шести лет.

В некоторых случаях родители сами могут нащупать образование в животе у ребенка. Однако в большинстве случаев нефробластома никак не дает о себе знать и протекает бессимптомно. Поэтому наиболее часто опухоль находят случайно на УЗИ, — сказал Недочуков.

Специалист подчеркнул, что без оперативного вмешательства лечение нефробластомы невозможно. Врач пояснил, что лечение включает в себя предоперационную химиотерапию, оперативное вмешательство и постоперационную химиотерапию.

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