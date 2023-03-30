Названы продукты, ускоряющие старение Гастроэнтеролог Тимощенко: сахар и фастфуд ускоряют процессы старения в организме

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала «Известиям», что сладости, продукты из переработанного мяса, алкоголь, фастфуд, соусы и полуфабрикаты ускоряют процессы старения в организме. Эксперт пояснила чрезмерное потребление сахара делает кожу менее эластичной и способствует образованию морщин. По ее словам, алкоголь также негативно влияет на кожу тела из-за обезвоживания.

Избыточное потребление сахара не только ведет к росту массы тела и развитию инсулинорезистентности, но и способствует старению кожи. Избыток сахара в рационе делает кожу менее эластичной, способствует образованию морщин и замедляет ее восстановление при повреждениях, — сказала Тимощенко.

Стоматолог Алексей Антипенко добавил, что все эти продукты также негативно влияют на состояние зубов. Специалист призвал обращать особое внимание за чистотой полости рта после потребления хлебобулочных изделий или каш. По его словам, эти продукты быстро прилипают к зубам и тяжело вычищаются.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.