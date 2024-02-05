Названы подходящие актеры на роль Жириновского Кинокритик Шпагин: Жириновского может сыграть Безруков или Баринов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Актер Сергей Безруков может запросто исполнить роль экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского в фильме о политическом деятеле, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он напомнил, что Безруков может прекрасно говорить голосом Жириновского. Также Шпагин признался, что посмотрел бы в этой роли Валерия Баринова.

Жириновский был очень ярким, и актеру нужен будет пластический грим. Насколько мне известно, Баранов собирается снимать начало пути Жириновского, но не конец. Актер должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского, единственное, что Безруков маленького роста, но это легко делается. Безруков – наше все. Он три раза играл Пушкина. Валерий Баринов мог бы сыграть, потому что он выдающийся актер. Я могу представить, как он бы это сделал, — сказал Шпагин.

Кинокритик отметил, что в жизни Жириновский был совсем другим человеком, а когда к политику подходили с микрофоном, то он «включал Жирика и изображал маску». По мнению Шпагина, Жириновский был хорошо продуманной фигурой.



Он получил много орденов за заслуги перед Отечеством, это очень серьезная фигура. Если они хотят раскрыть это в фильме, то замечательно, — добавил Шпагин.

Ранее глава либерал-демократов Леонид Слуцкий заявил, что партия снимет художественный фильм об основателе партии Владимире Жириновском. При этом он не стал раскрывать имя актера, которому отведут главную роль. Режиссером фильма станет Александр Баранов.