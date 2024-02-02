Стало известно о съемках фильма про Жириновского ЛДПР снимет художественный фильм о Жириновском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

ЛДПР снимет художественный фильм об основателе партии Владимире Жириновском, заявил ТАСС глава либерал-демократов Леонид Слуцкий. При этом он не стал раскрывать имя актера, которому отведут главную роль.

Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России, — заявил Слуцкий.

Он отметил, что картина раскроет для молодого поколения жизненный путь Жириновского. Слуцкий также выразил уверенность, что фильм о жизни основателя ЛДПР и его пути становления политиком станет очень популярным. В настоящий момент прорабатывается сценарий фильма, ведется подбор актеров. Слуцкий добавил, что пока не станет раскрывать артиста, который будет играть главную роль.

При этом режиссер Александр Баранов, слова которого приводит РИА Новости, рассказал, что проект находится на начальной стадии. Он заявил, что сценарий пока готовится, а говорить об актерах пока рано.

Ранее Национальный архив безопасности США рассекретил данные о разговоре 1994 года между бывшим президентом Польши Лехом Валенсой и тогдашним лидером США Биллом Клинтоном. Во время беседы представитель польской стороны заявил, что каждый второй россиянин похож на Жириновского. Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения экс-главы России Бориса Ельцина.